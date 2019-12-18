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محافظات

قنا تستعد لمواجهة الأزمات بـ"صقر 57"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:44 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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عقد محافظ قنا اجتماعًا تنسيقيًا بديوان عام المحافظة، الأربعاء، لمناقشة الاستعدادات النهائية للبدء في تنفيذ التدريب العملي المشترك (صقر 57) لمواجهة الأزمات والكوارث عن طريق محاكاة فعلية لعدد من المواقف الطارئة، التي قد تحدث بالمحافظة والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، تحت إشراف لجنة من هيئة عمليات القوات المسلحة ويستمر على مدار 3 أيام من 23 إلى 25 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور أشرف عطا نائب مدير أمن قنا والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد إيهاب غرابة المستشار العسكري للمحافظة ومديري المديريات الخدمية المعنية ورؤساء مجالس المدن ومسئولي المرور والحماية المدنية والنجدة وقوات الامن والحراسات المشددة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري.

خلال الاجتماع، تم استعراض الأهداف الحيوية بالمحافظة وخطط التعامل معها والإمكانيات والمعدات والأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية الخاصة بعدد من القطاعات المعنية بملفي الكوارث والازمات والخطط الخاصة بإدارة الازمات والكوارث بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التي تتضمن كافة التنسيقات والترتيبات التي يتم تنفيذها بشأن مجابهة الأزمات والكوارث المحتملة.

وأوضح المحافظ أن التدريب العملي المشترك (صقر 57) يهدف الي صقل مهارات مسؤولي الأجهزة التنفيذية في حالات الطوارئ ورفع حالة الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، مشيرًا إلى أن غرف إدارة الأزمات بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرف العمليات بالمراكز والمدن المختلفة؛ لرصد أي أحداث طارئة قد تحدث حتي يتمكن المسئولين بالتحرك كلًا في نطاق تخصصه لاحتواء الأزمة فور وقوعها.

من ناحيته، أشار المستشار العسكري إلى أهمية تفعيل دور إدارة العمليات والتدريب بإدارة الازمات والكوارث بالمحافظة، مؤكدًا أهمية التدريب والتحضير الجيد وأخذ التدابير والاستعدادات اللازمة بشكل مسبق حتي نتمكن من تخفيف أضرار الكوارث في حالة وقوعها والتعامل معها بشكل منظم.

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