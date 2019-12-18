دوللي والراقصة شمس في إسكندرية: رأس السنة في الواحدة صباحًا

تستعد الفنانة دوللي شاهين لإحياء حفلين غنائيين ليلة رأس السنة بأحد فنادق الإسكندرية.



وتحيى نجمة الغناء العربي دوللي شاهين الفقرة الأساسية بالحفل، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الواحدة صباحًا، يليها استعراض غنائي إضافة إلى فقرة خاصة للراقصة شمس.



وتقدم دوللي خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة التى يتفاعل معها الجمهور.



وتعاقدت دوللي شاهين مؤخرًا على فيلم سينمائي جديد بعنوان «عيد جواز» يعيدها إلى جمهور السينما بعد فترة غياب، على أن تبدأ تصويره قريبًا.