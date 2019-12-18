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الثقافة

"ثقافة المحلة" تناقش الإرادة وتحذر من خطورة الفيروسات

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:42 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
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شهد قصر ثقافة المحلة الكبرى إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقالت هبة الشيخ إن القارئ الجيد للتاريخ لن يجد صعوبة في التعرف على ملامح الشخصية المصرية، وعن كم التحديات التي واجهت المصريين خلال عقود طويلة استطاعت خلالها الشخصية المصرية فرض نفسها على كل محاولات الطمس أو التغيير ورفضت جميع أشكال التبعية، وتابعت خلال كلمتها بالمحاضرة الثقافية "الارادة المصرية": "كان شعب مصر ولا يزال على قلب رجل واحد، استطاع حفر قناة السويس واستردها بكل قوة من المحتل، ودمروا خط بارليف، أسطورة الدفاعات العسكرية وحرروا سيناء، ووقفوا في وجه الجماعة الارهابية التي حاولت الاستيلاء على مقدراتهم، ولكن كان المصريون دوما بالمرصاد.

واستعرض الباحث والكيميائي الدكتور فؤاد الشيخ أهم الفيروسات التي تصيب الإنسان، ومنها فيروس الجدري والأنفلونزا والتهاب الكبد وفقدان المناعة المكتسبة والمعروف بفيروس الايدز، مؤكدًا أن الكشف المبكر والتشخيص المبدئي من الأمور الهامة جدا في السيطرة على الفيروسات قبل أن تهاجم الجسم، وهو الأمر الذي حرصت عليه الدولة المصرية من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن فيروس C والأمراض السارية.

أضاف: "لا بدّ من الانتباه لحملات التطعيم من وزارة الصحة للأطفال ضد الفيروسات، ومنها الالتهاب السحائي وشلل الأطفال وغيرهما.

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الثقافة

"ثقافة المحلة" تناقش الإرادة وتحذر من خطورة الفيروسات

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