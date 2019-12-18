الاتفاق على صيغة البيان الختامي لمؤتمر برلين بشأن ليبيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الأربعاء، توافق الأطراف الدولية على صيغة البيان الختامي لمؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا، معربا عن تفاؤله على ضوء لقاءاته مع القيادات الليبية أمس الثلاثاء، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».



ووصف دي مايو في جلسة إحاطة أمام مجلس النواب حول مهمته الدبلوماسية في ليبيا، أمس، التي التقى خلالها في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بأنها كانت «مثمرة»، و«تؤكد الأولوية المطلقة لدى روما لإحلال الاستقرار في ليبيا وكامل منطقة المتوسط».



واعتبر دي مايو أن «احتدام الأعمال العدائية الأخير والتدويل الواضح للأزمة يعرض ليبيا لمخاطر حرب أهلية دموية تفاقمها الحرب بالوكالة».



وأكد أن «إيطاليا ترغب في منع هذا السيناريو بأي ثمن»، وأنه طالب الجميع بـ«العمل على خفض فوري للتصعيد في منظور انعقاد مؤتمر برلين والمساهمة البناءة في هذه العملية السياسية».



