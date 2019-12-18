ورش فنية احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية في الإسكندرية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية عدد من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث نفذ قصر ثقافة مصطفى كامل ورشة تنفيذ أعمال فنية حرة باستخدام ألوان الجواش والخشب والخط العربى تحت إشراف أخصائى الفنون التشكيلية بالمرسم احتفالا باليوم العالمي للغة العربية.



كما تجدد اللقاء مع ورشة تعليم العزف على الأورج للفنان حسام المصري، كما أقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة عمل تصميمات بالتنقيط لحروف اللغة العربية بمرسم المواهب، بينما نفذ قصر ثقافة برج العرب ورشة الخياطة والتفصيل قامت خلالها المدربة رجاء إبراهيم بتدريب الرواد على كيفية عمل بيجامة دفاية للشتاء بتكاليف بسيطة، وتجدد اللقاء مع ورشة التطريز والتريكو قامت خلالها المدربة وعد محمد بتعليم الرواد كيفية تطريز مفرش بالخرز



نظم قصر ثقافة الانفوشي ورشة رسم تصوير زيتي بمرسم الفنون التشكيلية، كما أقام بيت ثقافة رشدي ورشة عمل معلقات جلدية بالتعاون مع نادى المهندسين، ضمن نشاط نادي المرأة تدريب الفنانة هند فخر الدين والتي قامت خلالها بتعريف الرواد على أنواع الجلد الطبيعي وكيفية تحضيره والأدوات والخامات التى يمكن الاستعانة بها لإتمام العمل الفني بتقنيات متنوعة.