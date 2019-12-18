سجن مغني الراب الأمريكي تيكاشي سيكس

أصدر قاض أمريكي في مدينة نيويورك حكما بالسجن لمدة عامين بحق مغني الراب تيكاشي سيكس ناين، بعدما شهد ضد شركاء سابقين في عصابة، حسبما قالت وسائل إعلام أمريكية.



وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن القاضي خفف الحكم عن المغني، واسمه الحقيقي دانيال هيرنانديز، لتعاونه مع ممثلي الادعاء لإرسال بعض أعضاء عصابة "ناين تري جانجستا بلادز" إلى السجن.



وكان المغني (23 عاما) قد فضى بالفعل 13 شهرا في سجن اتحادي وسيتم احتساب هذا الوقت ضمن فترة الحكم الصادر بحقه.



كما فرض القاضي عليه غرامة قدرها 35 ألف دولار وأمره بقضاء 300 ساعة في خدمة المجتمع.