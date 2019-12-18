فيديو موقف محرج لـ تامر أمين بسبب سيجارة

أشاد الإعلامي تامر أمين، بموقف رئيس مدينة الأقصر بتطبيق غرامات فورية وعقوبات قد تؤدي إلى الحبس على كل من يلقي القمامة أو يشوه ويخرب الأماكن العامة.



وقال تامر أمين خلال حلقة برنامج "أخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار": "رئيس مدينة الأقصر غرم شاب 200 جنيه لقيامه بقطف زهرة بكورنيش النيل، كما فرض غرامة قد تصل إلى 1000على كل شخص يقوم بركن دراجته البخارية على كورنيش الأقصر لأنه ممشى سياحي".



وكشف تامر أمين عن موقف محرج تعرض له أثناء وجوده في لندن منذ ما يرقب من 8 سنوات، عندما ألقى سيجارة على الأرض، ووقتها نظرت إليه سيدة مسنة بطريقة أكد أنه لن ينساها طوال عمره، وأجبرته هذه النظرة على التقاط السيجارة من على الأرض وحملها وإلقائها في أقرب سلة مهملات قابلته.



وأكد أن المواطنين في الخارج هم من يحافظون على شوارعهم لأنهم يدفعون ضرائب لعمال النظافة، مطالبًا بتطبيق الانضباط في الشوارع المصرية بالقوة لأننا لا نفعل شيء إلا بعد تخويفنا بالعقوبة.