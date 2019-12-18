25 ديسمبر.. تامر حسني يحتفل بالكريسماس في التجمع الخامس

أعلن المطرب تامر حسني عن إحياء حفل عيد الكريسماس يوم 25 ديسمبر الجاري داخل أحد فنادق منطقة التجمع الخامس.



ويقدم تامر حسني عددًا من أغانيه المميزة ومنها "عيش بشوقك" و"كفاياك أعذار"، وغيرها من أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور، كما يقدم رامي جمال عددًا من أغاني ألبومه الأخير.



في سياق متصل، يحيي تامر حسني حفلا غنائيًا كبيرًا برفقة المطرب رامي جمال، وذلك في ساحة المنارة بالتجمع الخامس حيث تم تأجيل موعد الحفل من الجمعة المقبل لدواعي أمنية وتم الاستقرار على يوم 27 ديسمبر لإقامة الحفل.



وينتظر تامر طرح فيلمه السينمائي الجديد "الفلوس" بالسينمات المقرر له 25 ديسمبر الجاري، ليتنافس به ضمن أفلام موسم رأس السنة.



فيلم "الفلوس" قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوي، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد وآخرون، إضافة لعدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عزالدين وغيرهم.