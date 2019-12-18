تظاهرات في درنة ضد التدخل التركي بليبيا

نظمت، اليوم، بساحة مسجد الصحابة في درنة مظاهرة تندد باستمرار التدخل التركي في ليبيا للتنديد بالاتفاقيات المُبرمة بين حكومة الوفاق غير المعتمدة وتركيا في المجالين العسكري والبحري.



واحتشد أهالي درنة، الذين قبل تحرير مدينتهم عانوا لسنوات الإرهاب المدعوم من الخارج والذي كان لتركيا يد فيه، وسط ساحة المسجد رافعين لافتات وشعارات منددة بالتدخل التركي في الشأن الليبي واستمرار دعمها للجماعات المسلحة العلني ضد الجيش الوطني.



ورفع المتظاهرون لافتات: "لا للخيانة لا للاستقواء بالعصملي وتاريخه الظالم".



كما جدد أهالي درنة المتظاهرين دعمهم الكامل للجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب والجماعات المسلحة، مؤكدين على دعمه له في التصدي للتدخلات الخارجية، التي من أبرزها التدخل التركي.