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محافظات

شاب يُشعل النيران فى نفسه بسبب خلافات عائلية بالمحلة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:39 ص
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شهدت قرية صفط تراب التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قيام شاب باشعال النيران في نفسه داخل منزله؛ بسبب خلافات عائلية، مما أدى إلى وجود حالة من الفزع والهلع بين المواطنين المتواجدين بالمنطقة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغات من الأهالي، تفيد بقيام "عبدالخالق. م. ع"، 35 سنة، باشعال النيران في نفسه، عن طريق سكب البنزين بسبب خلافات عائلية وإصابته بحروق من الدرجة الثالثة وتم إنقاذه.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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