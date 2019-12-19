محافظة الجيزة تعلن أسعار التصالح فى مخالفات البناء بأبوالنمرس

حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، وذلك بنطاق مركز ومدينة أبوالنمرس للأغراض التجارىة والإدارىة والسكنية والصناعي في حالة وجد أنشطة صناعية، وذلك وفقًا لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.



وأصدر محافظ الجيزة قرارًا بالقيم السعرية لمناطق (مركز ومدينة أبوالنمرس والوحدة المحلية بشبرامنت والقرى التابعة للوحدة المحلية بشبرامنت والوحدة المحلية بالمنوات والقرى التابعة للوحدة المحلية بالمنوات والوحدة المحلية بمنيل شيحة والقرى التابعة للوحدة المحلية بمنيل شيحة)، وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترًا وبعرض من 9 إلى 12 مترًا وبعرض من 6 إلى 9 أمتار.



وجاءت أقل قيمة في سعر المتر للتصالح السكني 55 جنيهًا، وأعلى قيمة للتصالح في المتر السكني هي 150 جنيهًا.