بريطانيا تتهم BBC بالتحيز: ندرس إمكانية سحب ترخيصها

اتهمت الحكومة البريطانية الجديدة، الأربعاء، هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) باتخاذ موقف متحيز خلال الانتخابات العامة الأخيرة في بريطانيا التي أسفرت عن فوز بوريس جونسون بتفويض كاسح لتشكيل الحكومة الجديدة.



وذكر راديو (صوت أمريكا)، في نشرته باللغة الإنجليزية، أن وزيرة الثقافة التي أعيد تعينها في الحكومة البريطانية الجديدة نيكي مورجان أكدت أنها ستأخذ موقفا يتسم بسعة الأفق والتفتح الذهني حيال إمكانية سحب الترخيص الممنوح لهيئة الإذاعة البريطانية التي تكلف كل عائلة بريطانية نحو 154 جنيهًا استرلينيا (ما يعادل 182 يورو) سنويا.



حصلت هيئة الإذاعة البريطانية على 3.7 مليار جنيه إسترليني كرسوم للترخيص خلال العام المالي الذي انتهى في الثلاثين من أبريل الماضي.



وشعر حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بالغضب والحنق عندما انتقد كبير المحاورين السياسيين في (بي بي سي) أندرو نيل، رئيس الوزراء بوريس جونسون على الهواء لرفضه التحدث معه.