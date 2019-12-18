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فيرمينو ينقذ ليفربول أمام مونتيري ويقوده لنهائي مونديال الأندية
الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:30 م
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تأهل فريق ليفربول إلى نهائي مونديال الأندية المقام في قطر أمام مونتيري المكسيكي بالفوز في الدقيقة الرابعة والتسعين بقدم البرازيلي فيرمينو.
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