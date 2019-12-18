-
الأربعاء 18 ديسمبر 2019 الموافق 21 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر عاشور يطرح ألبومه الجديد في 2020

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:23 م
تامر عاشور
تامر عاشور
حسن أمين
طباعة
يواصل المطرب تامر عاشور وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد، حيث يقوم حاليا بتسجيل الأغنيات الأخيرة من الألبوم.

وعلم "الدستور" أن عاشور استقر مع شركة "ايرث برودكشن" للمنتجة سارة الطباخ التي تعاقد معها مؤخرا على طرح الألبوم في الأسواق مطلع العام الجديد 2020.

ويضم ألبوم عاشور 10 أغنيات بشكل مبدئي تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم: جمال الخولي، ومحمد النادى، ونابلسى، ومدين، وأمير طعيمة، وعمرو يحيى، محمد رفاعى، أحمد المالكى، محمد يحيى، مصطفى العسال، طارق مدكور.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر عاشور يكشف أسماء أغنيات ألبومه قبل طرحه.. ويطرح مسابقة

تامر عاشور يطرح "أيام" نهاية الأسبوع

تامر عاشور يطرح أغنية "أيام" من ألبومه الجديد (فيديو)

تعرف على كلمات أغنية تامر عاشور الجديدة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

شريف شوباشي: حنان ترك كانت بتحضني ومبادئ الشعراوي زائفة

منذ حوالي 11 ساعة

أسماء 12 قتيلًا فى حادث السادات

منذ يوم

"أم وتعول".. السجن لمدرسة مارست الجنس مع طلابها

منذ أقل من ساعتين

منسقة مسرح منتدى شباب العالم تكشف كواليس إعداده

الصور

image description

انطلاق عرض "البوتقة" على مسرح "آداب طنطا"

image description

منتدى "التنمية البيئية لسيناء" بجامعة قناة السويس.. غدًا

image description

رفع 4 أطنان قمامة ومخلفات لفتح الطريق الدائرى بإدفو

image description

20 ألف من طلاب أبوقرقاص يشاركون بمهرجان "صحتهم مستقبلهم"

image description

رفع 2200 طن قمامة بنطاق محافظة المنوفية

الأكثر قراءة

شريف شوباشي: حنان ترك كانت بتحضني ومبادئ الشعراوي زائفة

لهذه الأسباب.. رفض نجاح الموجى العمل مع عادل إمام

أسماء 12 قتيلًا فى حادث السادات

شيكابالا خارج حسابات كارتيرون في مباراة سموحة

أيام زمان

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

أيامى فى اللومان.. هكذا عاشت ماجدة الخطيب داخل السجن

لهذه الأسباب.. رفض نجاح الموجى العمل مع عادل إمام

«الإفيهات المجهولة» لـ سهير البابلي.. ولماذا ترى عادل إمام «أفضل كوميديان»؟

نجم الساعة

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

الصحة

احذرى السمنة قد تصيبك بسرطان الثدى

أفضل 3 مأكولات لضبط الكولسترول

الصحة العالمية: تراجع نسبة التدخين بين الرجال لأول مرة

"الساونا الباردة".. فوائد طبية وتجميلية

الرئيس نيوز

وزيرا خارجية روسيا وألمانيا يبحثان هاتفيا الوضع في ليبيا

بيلوسي: ترامب يشكل تهديدا للأمن القومي بتصرفاته الطائشة

آخر عظات صوم الميلاد.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية بالعباسية

"الحركة الوطنية": خروج مصر من قائمة الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب شهادة دولية

منوعات

روسيا تختبر أخطر سفنها

اكتشاف طريقة لمنع انتشار سرطان الثدى

الميتاكوندريا تحمى الخلايا السرطانية من العلاج الكيميائى

ناسا تتفاوض مع "روس كوسموس" لشراء مقاعد في "سويوز"

كشكول

بعد فصله.. طالب واقعة "الطائرة" يستنجد برئيس جامعة القاهرة

"ليكون عبرة".. دار علوم القاهرة تفصل طالب واقعة "كرة الطائرة"

الألمانية بالقاهرة تدعم الشباب بدورة تدريبية حول سبل إدارة الأزمات

التربية والنوعية والتمريض تحصد المراكز الأولى بدوري المعلومات بالمنيا

إسلام سياسي

التهديد بالقتل.. وسيلة الإخوان الجديدة لعدم الكشف عن فضائحهم

بموشن جرافيك شاهد معارك ميلشيا الإخوان العبثية جنوب اليمن

العراق يعيد أطفال من عوائل "داعش" إلى الجزائر

مسؤول أممي: "داعش" لا يزال يشكل تهديدًا عالميًا

مقالات الرأي
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
صفوت البياضي
نوبة صحيان لكل إنسان
أحمد بهاء الدين شعبان
اللغة والهوية الوطنية
المزيد

الثقافة

نادي رامتان الثقافي يستضيف حفل مناقشة "درب الإمبابي"

إسرائيل.. وصراع القوميات المتصدعة جديد محمد آدم عن دار الفرات

12 يناير.. محمد الباز وأبوعميرة يدعمان المشروع الوطني للفنون

الجمعة.. "كلهن أنا" على مائدة مكتبة مصر الجديدة

صفحتنا ع الفيس بوك