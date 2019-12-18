رعب داخل الجماعة من مذكرات عاصم عبدالماجد عن فترة حكم مرسى

واصل عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» الهارب إلى تركيا، تحديه جماعة الإخوان الإرهابية، وأعلن عن كتابة مذكرات يتحدث فيها عن شهادته عن فترة حكم الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى لمصر.

وقال «عبدالماجد» إن مذكراته ستتضمن انتقادًا لفترة حكم الجماعة الإرهابية، على غرار الانتقادات التى جاءت فى حلقات برنامج «الشهادة»، الذى يقدمه الصحفى المؤيد لـ«الإخوان» سليم عزوز.

وكتب القيادى فى «الجماعة الإسلامية»، على صفحته بموقع «فيسبوك»: «لم أكن من شهود حلقات (الجزيرة) الذين تطاولت عليهم بعض الكتائب الإلكترونية المعروف توجهها وولاؤها، لكنى دافعت بقوة عن حق الشهود فى الكلام ورفضت محاولة إرهابهم وإسكات أصواتهم».

وأضاف منتقدًا أداء اللجان الإلكترونية الإخوانية: «لقد ضللتم الطريق، وأخطأتم العنوان، ولكى أرسخ المعنى الصحيح فى حق الناس فى الشهادة والتحليل والنقد.. وحق الشعوب فى أن تعلم الحقيقة.. فكرت فى كتابة سلسلة طويلة بعنوان (فترة حكم مرسى فى الميزان)».

وذكرت مصادر مطلعة أن قيادات الجماعة تدرس حاليًا كيفية طرد «عبدالماجد» من تركيا، بعد إصراره على تحدى قادة التنظيم الإرهابى وانتقادهم، على إثر تهميش دوره فى المرحلة الماضية، إلى جانب خشيتهم من كشفه أسرارًا تتعلق بفترة حكم «مرسى»، فى الوقت الذى كان فيه مقربًا من التنظيم.





