"الدفاع الجزائرية": القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية بومرداس (شمال)، كما أعلنت عن تدمير لغم مضاد للأفراد بولاية تبسة (شمال شرق).



وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش أمس دعم للجماعات الإرهابية في بومرداس، في حين تم تدمير لغم مضاد للأفراد في تبسة".



وأضاف البيان أنه تم توقيف 8 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بولاية تمنراست (جنوب).

