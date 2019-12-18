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عالم

"الحركة الشعبية-جناح عقار" تقدم رؤيتها لاتفاق مع الحكومة السودانية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:15 م
جريدة الدستور
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قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن "الحركة الشعبية – شمال - جناح مالك عقار" قدمت ورقتها حول رؤيتها للاتفاق الإطاري لقضايا المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، خلال جلسة تفاوضية عقدت مساء اليوم الأربعاء، مع وفد الحكومة السودانية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وبحضور الوساطة من دولة جنوب السودان.

وقال ياسر عرمان نائب رئيس "الحركة الشعبية - جناح عقار"، في تصريح صحفي، إن الوساطة منحت الحكومة 72 ساعة للرد على تلك الورقة، التي قال إنها شاملة تربط بين القضايا القومية وقضايا المنطقتين وتؤكد على وحدة السودان على أسس جديدة.

وأضاف عرمان أن الورقة تدعو إلى تكوين جيش سوداني مهني من الحركات المسلحة، والقوات المسلحة، والدعم السريع، يعكس التنوع السوداني ويدافع عن المصالح القومية العليا.

وأشار إلى أن الورقة أكدت على ترك قضية الدين والدولة للمؤتمر الدستوري، بحيث لا يتعارض ذلك مع حقوق المواطنة المتساوية بلا تمييز، موضحا أن الحركة قدمت تصورا حول التنسيق والعمل المشترك مع "الحركة الشعبية - جناح عبد العزيز الحلو"، مشيرا إلى أهمية أن تدخل الحركة بجناحيها للتفاوض بوثيقة واحدة من أجل مصلحة المنطقتين.

وقال عرمان إن حركته قدمت طلبا للوساطة للجلوس مع "الحركة الشعبية - جناح الحلو"، من أجل التشاور والتنسيق لمصلحة المنطقتين.

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