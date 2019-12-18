مساعد ترامب السابق يكسب دعوى قضائية في نيويورك

كسب بول مانافورت الرئيس السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية اليوم الأربعاء القضية التي أقامها لإسقاط التهم الموجهة إليه في نيويورك بالاحتيال، فيما يعتبر هزيمة لجهود محامي منطقة مانهاتن لمحاسبته حتى بعد أن عفا ترامب عنه.

وقال القاضي ماكسويل ويلي من المحكمة العليا في مانهاتن في الجلسة إن السماح لمحامي المقاطعة سايروس فانس بمقاضاة مانافورت يمثل انتهاكا لحق مانافورت في الحماية من ازدواجية المحاكمة أي من محاكمته مرتين في القضية نفسها.

وقال داني فورست المتحدث باسم فانس في بيان "سنستأنف على قرار اليوم ونواصل العمل لضمان محاسبة السيد مانافورت على الجرائم التي ارتكبها بحق سكان نيويورك الواردة في عريضة الاتهام".

وأعلن فانس، وهو ديمقراطي، توجيه اتهامات لمانافورت منها 16 اتهاما تتعلق بالاحتيال في رهن عقاري يوم 13 مارس بعد أقل من ساعة من صدور حكم على مانافورت بالسجن سبع سنوات ونصف في اتهامات اتحادية مختلفة.

ونتجت هذه الاتهامات عن تقرير المحقق الخاص الأمريكي روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وأسفرت عن إدانة مانافورت في أغسطس 2018 بالتهرب الضريبي والاحتيال على بنك.

ونفى ترامب الجمهوري التواطؤ مع موسكو.