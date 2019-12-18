حزب الوفد يكرم المتميزين في الإعلام والنقد الرياضي (صور)

كرّمت اللجنة النوعية للرياضة في حزب الوفد، برئاسة عباس حُزين، المتميزين في مجال النقد الرياضي للعام 2019 برعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب.



ومنحت اللجنة درع التميز الرياضي لكل من: سعيد لطفي "برنامج ستاد الناشئين قناة الحدث"، سيد الثعلبي "برنامج زعيم الثغر القناة الخامسة"، إيهاب الكومي "مقدم برامج صدى البلد"، أيمن بدرة ناقد رياضي قناة الأهلي، وبسيوني الفيومي كبير مخرجي القنوات الإقليمية، وخالد عبدالعاطي، كبير مخرجي التليفزيون.



ونظرًا لدور الجمهور البالغ الأثر في الرياضة، كرّم الوفد أفضل المشجعين، ومن بينهم: تكريم خاص باسم الراحل أدهم مسعد الكيكي مشجع نادي الزمالك، وتسلم والده مسعد الكيكي الجائزة عنه، وتكريم خاص باسم الراحل سيف العماري، تسلمتها زوجته سمية العماري ونجلته ريهام سيف.



وكرمت اللجنة في التميز في التعليق الرياضي للكابتن محمد الكواليني، المعلق السابق بقنوات بي إن سبورت وحاليا بقناتي أون وتايم سبورت، وكذلك تكريم خاص عن اللجنة المنظمة لبطولة كأسس الأمم الإقريقية، الكابتن محمد شيحة.



كما كرّم الوفد بعض مقدمي البرامج الرياضية، من بينهم: الدكتور إيهاب الكومي، وسيد الثعلبي، وحسام محرز، وسعيد لطفي، وأحمد مدورة، والإعلامي طارق رضوان، تسلمها عنه الدكتور أيمن البرادعي، والإعلامية أميرة جمال.



أما جائزة التميز الإذاعي من شبكة الشباب والرياضة، فتم تكريم الإعلامية لمياء نبيل والإعلامي وائل عيسى.



وفي جائزة التميز في النقد والتحليل الرياضي والصحافة، كرم الوفد أيمن بدرة، محمد القوصي، أحمد الخضري، أشرف رؤوف، عمر الأيوبي، محمد باهي، ووائل فودة.



وفي جائزة التميز في الإخراج، كُرم الدكتور خالد عبد العاطي، وبسيوني الفيومي، كما حصل على جائزة المراسليين المتميزين، أحمد المصري وعبد الحكيم علي، محمد غنيم، ماجد غراب، والتميز للإعداد التلفزيوني، أسامعة عبدالعزيز، وأيمن البرادعي، وأحمد شهاب.



في جائزة أفضل مشجع، كرم الحزب محمد أحمد عبد الغني، وعبدالرحمن مصطفى صاحب المركز الثاني في بطولة العالم بروسيا للعبة الكيك بوكس.



وكرم بيت الأمة أصحاب البسمة وصيد الكاميرا، المصور أشرف العراقي، ومختار الفوالة، وتكريم خاص للدكتور رامي بهجت.