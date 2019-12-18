اعتقال رجل حاول طعن صبي في متجر بفنلندا

أعلنت الشرطة في فنلندا اليوم الأربعاء، اعتقال رجل بعد محاولته طعن صبي في متجر بمدينة تامبيري

الفنلندية.

ولم يصب الصبي البالغ من العمر 10 سنوات بأي إصابات، لكن لحقت أضرار بمعطفه الشتوي. وقد تغلب والد الصبي ورجل آخر على المعتدي، الذي ألقت الشرطة القبض عليه فيما بعد.

وأصيب الأب بجروح طفيفة في المشاجرة.

ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير واضح، ويتم التحقيق فيه على أنه محاولة قتل غير عمد.

وقالت الشرطة إن المهاجم من مواليد عام 1990 في تامبيري وهو مواطن فنلندي. ومن المقرر أن يتم استجوابه يوم الخميس.

وتقع تامبيري على بعد حوالي 160 كم شمال العاصمة هلسنكي.