بنس: تصويت الديمقراطيين لعزل ترامب "عار"

وصف نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم، التصويت الذي يجريه الديمقراطيون في مجلس النواب من أجل مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله بانه " يبعث على الشعور بالعار".



وذكرت شبكة "CNN" أن بنس أكد في كلمة ألقاها في حشد من أنصار ترامب بولاية ميتشجان الأمريكية وقوفه إلى جانب ترامب في مواجهة التحقيقات التي يجريها الديمقراطيون بلا نهاية ضد ترامب.



وقال بنس في كلمته إن ما يحدث الآن داخل مجلس النواب عار، مؤكدا أن الديمقراطيين يسعون منذ اليوم الأول لحكم ترامب إلى الانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة وهو ما يقومون به اليوم أيضا من خلال التصويت على مساءلة ترامب لعزله من منصبه.