مصرع 14 شخصا في هجوم لبوكو حرام على قرية بتشاد

أكد مسئولون في نجامينا، اليوم، مصرع 14 شخصا في هجوم لعناصر حركة "بوكو حرام" المتطرفة على قرية للصيادين غربي تشاد.



ونقل راديو صوت أمريكا في نشرته باللغة الإنجليزية عن حاكم المنطقة، إيمويا سوابيبي، قوله إن الهجوم أسفر أيضا عن جرح 5 أشخاص آخرين من سكان القرية المطلة على بحيرة تشاد، فيما اعتبر 13 آخرون في عداد المفقودين.



واتهم حاكم المنطقة عناصر بوكو حرام بالمسئولية عن هذا الهجوم، مشيرا إلى أنهم دأبوا على التسلل عبر الحدود النيجيرية إلى داخل تشاد لتنفيذ هجماتهم.