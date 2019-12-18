إليسا تحتفل باليوم العالمى للغة العربية

أحتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، باليوم العالمي للغة العربية، وذلك في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".



وكشفت إليسا، من خلال التغريدة عن القرار الذي اتخذته خلال الفترة الأخيرة حول الكتابة باللغة العربية قائلة: "من فترة قررت غرّد أكتر باللغة العربية يللي بعشق كل تفاصيلها وسحرها".



وأضافت: "باليوم العالمي للغة العربية، بدعي بس تكون هاللغة لغة سلام تواصل بين كل الناس، ونكون سفراء لإلها بالعالم بأحلى صورة".



وكان عدد من المشاهير قد حرصوا على الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي يتوافق مع تاريخ اليوم 18 ديمسبر، ومنهم الإعلامي اللبناني نيشان، والذي غرد عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، والذي استعان فيه بآية قرآنية جاء فيها: "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّاَّ لعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ"، وأنهاها بهشتاج اليوم العالمي للغة العربية.