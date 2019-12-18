نادي رامتان الثقافي يستضيف حفل مناقشة "درب الإمبابي"

يستضيف نادي أدب رامتان الثقافي بالمنصورة، حفل مناقشة رواية "درب الإمبابي" للكاتب محمد عبدالله سامي، ويديرها الكاتب والمترجم أحمد أبو الخير، في تمام الساعة الخامسة مساء الجمعة المقبلة.



وعن الرواية: مكانها إمبابة أزمانها متباعدة، لا انفصال بين ما حدث لولي "إمبابة" في عهد الأيوبيين بكراماته وأحواله ومريديه وبين ما حدث للبطل في "إمبابة" في العصر الحديث، مائة عام يحكي فيها قصته ورحلة بحثه عن أسباب وجوده وحقيقة إعمار أرض الله، عن أجيال سلفوه وعيال خلفوه، عن غواية الدنيا لبني البشر، عن سوء الفهم الذي وقع بين الإنسان وبين الموت، ويقينه الأخير بأن صبر الموت لا ينفذ، وأنه لا طريق لهزيمته إلا بخدعة أخيرة.

