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عالم

موسكو تدعو لإرسال بعثة أممية إلى منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:46 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا ترى أنه من المهم إرسال بعثة تابعة لمجلس الأمن الدولي إلى منطقة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن "عدم وجود حل للقضية الفلسطينية يستمر في تغذية التوجهات المتطرفة في المنطقة وخارجها. وبين حين وآخر، تحدث هناك مواجهات مسلحة حول قطاع غزة، ويزداد الانزعاج في الشارع الفلسطيني والعربي".

وأضاف أن عوامل الانزعاج هي النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وهدم منازل الفلسطينيين، الأمر، الذي وثق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي تم نشره مؤخرا، توسع رقعته.

وتابع نيبينزيا: "وفي هذه الظروف من الأهمية بمكان حشد جهود الجزء البناء من المجتمع الدولي لدعم المرجعيات المعترف بها للتسوية في الشرق الأوسط"، مؤكدا أنه "من الضروري مواصلة العمل مع الشركاء الفلسطينيين والإسرائيليين ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضاف: "وفي هذا الصدد نرى من المهم إرسال بعثة لمجلس الأمن الدولي إلى المنطقة".

وجدد المندوب الروسي التأكيد على رفض موسكو للخطوات أحادية الجانب في المنطقة وإعادة النظر في الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا.

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