الأردن يطالب بمنع القبلات بين المواطنين لمواجهة الإنفلونزا

طالب وزير الصحة الأردني، سعد جابر، مواطني بلاده بـ"التوقف عن التقبيل وعدم الشرب من نفس الفناجين أو الكاسات" بسبب حلول موسم انتشار الإنفلونزا.



وأعلن جابر، ارتفاع عدد الوفيات جراء انتشار إنفلونزا الخنازير في المملكة إلى 5 حالات إضافة إلى نحو 200 إصابة.



وقبل ذلك، صرح وزير الصحة بأن انتشار مرض الإنفلونزا، خاصة إنفلونزا الخنازير، يجري ضمن المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من كل عام في جميع الدول.