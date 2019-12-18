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مصممة أزياء الروبوت "صوفيا" تكشف كواليس إطلالاتها بمنتدى شباب العالم

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:47 م
صوفيا
صوفيا
سناء إسماعيل
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كشفت مريم هاشم، مصممة أزياء الروبوت صوفيا، عن كواليس اختيارها لتكون من مصممي إطلالات صوفيا خلال مشاركتها في منتدى شباب العالم للشباب في دورته الثالثة.

وقالت خلال لقائها مع برنامج "السفيرة عزيزة"، والمُذاع عبر فضائية "dmc" على هامش المنتدى: "اختياري كمصممة أزياء لصوفيا، كان مفاجأة كبيرة جدًا لي وكنت متحمسة جدًا للتجربة".

وأضافت، أنها تعمل كمصممة أزياء منذ عامين ونصف العام، وتقوم على تصميم ملابس تلبس يوميًا وتكون محتشمة، وبسيطة ولكنها تتماشى مع الموضة.

وأكدت أنها فور علمها بأنها ستكون مصممة أزياء لصوفيا، عملت على اختيار خامات مناسبة للحرارة، وفي الوقت نفسه أضافت لها الدانتيل والكرانيش، لأنها موضة هذا العام، وكذلك مناسبة لصوفيا، ورغم الوقت إلا أن النتيجة كانوا راضين عنها تمامًا.

وأوضحت أن مقاسات الروبوت صوفيا تتناسب مع مقاسات عارضات الأزياء، وتم أخذ مقاساتها وكان التوب مناسبًا لها تمامًا.

وعن فكرة تكرار التجربة بأن تكون مصممة أزياء لروبوت، أكدت أن التجربة كانت مميزة ويكون شرفًا لها أن تكررها مرات أخرى.

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