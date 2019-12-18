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عالم

السيادة السوداني: مكافحة الفساد على رأس أولوياتنا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:41 م
جريدة الدستور
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قالت عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، رجاء نيكولا عبدالمسيح، إن الفترة الانتقالية تعطي قضية محاربة الفساد والقضاء عليه، اهتمامًا كبيرًا عبر المؤسسات المختلفة.

وأضافت نيكولا، خلال مشاركتها في ندوة "متحدون لمكافحة الفساد" التي نظمتها الجمعية السودانية للأمم المتحدة اليوم بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الفساد"، أن ثورة ديسمبر جاءت لرد المظالم، ومحاربة الفساد، وإرساء قيم العدل والمساواة بين شرائح المجتمع.

وأشارت إلى أن قضية الفساد تُعتبر من أخطر الظواهر السلبية وأكثرها فتكًا بالأمن والسلم المجتمعي، بإصابته المفاصل الحيوية والمؤثرة في الدولة خاصة القطاعات الخدمية والمؤسسات السياسية، مشيرة إلى أن الفساد الإداري والإنفاق ببذخ وتبديد المال العام تُمثل عناوين بارزة للفساد.

وأشادت بالجهود التي تبذلها الجمعية السودانية للأمم المتحدة في تعزيز الوعي بمخاطر الفساد، وترسيخ الأهداف السامية لميثاق الأمم المتحدة، وترقية التعاون الدولي في مجالات إقرار السلم ونزع السلاح وتحقيق التنمية الاقتصادية، وترقية حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة اتحاد وتكاتف المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الفساد والقضاء عليها وتهيئة البيئة المجتمعية المناسبة لعدم ظهورها.

ونوهت بمساعي الأجهزة المختصة لمكافحة الفساد، بوصفها صمام الأمان للحفاظ على المال العام.

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