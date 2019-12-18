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شيكابالا خارج حسابات كارتيرون في مباراة سموحة
الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:38 م
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يغيب محمود عبد الرازق
شيكابالا
، لاعب
الفريق
الأول لكرة القدم
بنادي
الزمالك ، عن
مباراة
سموحة، التي من المقرر ان تقام
يوم
الجمعة المقبل، في إطار الجولة
التاسعة
من بطولة
الدوري المصري
.
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