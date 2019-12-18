12 يناير.. محمد الباز وأبوعميرة يدعمان المشروع الوطني للفنون

يعقد ملتقى القوة الناعمة للسلام العالمي فى دورته الثانية بمسرح مكتبة مصر الجديدة 12 يناير 2020، وسيطلق أثناء الملتقى المشروع الوطني الشبابي للفنون لمبادرة 1000 كاتب.



يأتي ذلك بحضور نخبة من اللجنة الاستشارية للمبادرة تضم السفيرة منى عمر، مساعد وزير خارجية مصر الأسبق للشئون الأفريقية، عضو مجلس قومي المرأة، ومحمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق، رئيس الشئون الخارجية بالبرلمان، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة والمخرج الكبير مجدى أبوعميرة، والناقد الفني طارق الشناوي، والإعلامي الكبير الدكتور محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، والإعلامية بوسي شلبي مقدمة برنامج أحلى النجوم، والمخرج خالد مهران، والكاتب الصحفي ياسر شورى، مدير تحرير جريدة الوفد، والكاتب الصحفي عادل السنهوري، مدير تحرير اليوم السابع ورئيس تحرير سابق صوت الأمة، وآخرين، بمشاركة كوكبة من الشخصيات العامة والمؤثرة في مختلف التخصصات الفنية والإعلامية والاجتماعية والسياسية وسيعلن الفترة القادمة عن الشخصيات المشاركة.



وحققت الدورة الأولى من الملتقى نجاحًا كبيرًا على المستويين المحلي والدولي، وشارك فيها كثير من الشخصيات العامة والسفراء والوزراء والفنانين، وكانت هناك توصيات كثيرة أهمها دعم الشباب ومن هنا سنطلق المشروع الوطني الشبابي للفنون.