وتتوالى فضائح أردوغان وغلمانه





الدول التى اختطفت مؤسسات صنع القرار الدولى، كما انتهينا أمس، حولتها إلى شركات خاصة لا تخدم غير مصالحها، التى لن تتحقق ولن يتم الحفاظ على ما تحقق منها، إلا بتحويل دول المنطقة إلى نسخ من قطر: دويلات صغيرة محتلة، يحكمها عملاء بلهاء، على شاكلة العائلة الضالة التى تحكم تلك الدويلة بالوكالة.

وفق تلك الأجندات أو ذلك التصور، يعمل المبعوثون الأمميون، دائمًا أو عادة، اختيارًا أو اضطرارًا. وتأسيسًا عليها، بنى رجب طيب أردوغان سياسته الخارجية التى قامت على مد النفوذ التركى إلى دول المنطقة عبر الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى يصفونها زورًا بـ«جماعات الإسلام السياسى»، لنهب ثروات تلك الدول، واقتناص حصة من احتياطى الغاز الهائل فى شرق البحر المتوسط، وشق طريق أمام الأسلحة التركية إلى مناطق النزاعات المختلفة.

مع سقوط جماعة الإخوان فى مصر وانحسار تأثيرها فى سوريا ثم السودان، راهن ذلك الأحمق على ليبيا محاولًا إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فاصطدم بالجيش الوطنى الليبى الذى تمكن من السيطرة على معظم أراضى البلاد. وجعل سمعة السلاح التركى فى الحضيض، خاصة تلك الطائرات المسيرة التى رآها العالم تتساقط كالعصافير.

هذه الطائرات المسيرة، من طراز بيرقدار «TB-٢»، اشترتها قطر وتنشرها أنقرة حاليًا فى ليبيا. ومنذ ساعات كشف موقع «بتيسيدياستيما» الإخبارى القريب من المؤسسات العسكرية والأمنية فى أثينا، عن أن تلك الطائرات، التى تنتجها شركة مملوكة لسلجوق بيرقدار، صهر الرئيس التركى، ضعيفة الأداء وكثيرة الأعطال وأدت أحيانًا إلى تأجيل هجمات مهمة للجيش التركى خصوصًا فى سوريا.

مصدر الوثيقة، كما ذكر الموقع اليونانى، جنود أتراك فروا إلى اليونان أثناء وبعد محاولة انقلاب منتصف يوليو ٢٠١٦، الفاشلة «أو المزعومة». وقيل إن العسكريين الأتراك الفارين إلى اليونان لديهم وثائق حساسة يعتقدون أنها ستحول دون تسليمهم لأنقرة وسط توتر العلاقات مع أثينا. ونقلت جريدة أحوال التركية عن وسائل إعلام يونانية أن تسريب هذه الوثيقة فى هذا الوقت بالذات بمثابة «رسالة إنذار» من أثينا إلى أنقرة.

الوثيقة المؤرخة فى ١٤ يوليو ٢٠١٦، أى قبل يوم واحد فقط من محاولة الانقلاب، وتتناول أحد الأعطال التى تصيب هذا النوع من الطائرات المسيرة، وتشير إلى أن المراسلات مع الجهات المختصة بالصيانة انتهت إلى أن بعض الأعطال لا يمكن إصلاحها قبل ٤٥ يومًا، وأنها بعد إجراء الصيانة تتعطل من جديد. كما أشارت الوثيقة أيضًا إلى عمليات عسكرية حساسة تأخرت بسببها، خاصة عمليتى درع الفرات وغصن الزيتون داخل الأراضى السورية، كما أدى عدم القدرة على إجراء الصيانة فى محطتى «يوكسيفكوفا» و«جورفيل»، إلى تقلص مهام عسكرية للجيش التركى.

اللافت، هو أن الوثيقة تحمل توقيع الجنرال عونى آنجون، الذى كان حينذاك رئيس أركان الجيش التركى، عن حجم التأثير الشخصى على مبيعات الأسلحة التركية من جهة، وتضاؤل تنافسية هذا النوع من الطائرات بسبب كثرة الأعطال من جهة ثانية. وكانت السلطات التركية قد اعتقلت الجنرال آنجون بعد محاولة الانقلاب وعوقب بالسجن المؤبد، وبعد سنتين قضاهما خلف القضبان، صدر حكم ببراءته!.

كانت تركيا وقطر قد وقعتا اتفاقًا العام الماضى لشراء هذا الطراز من الطائرات، بالإضافة إلى نشر سرب منها بموجب اتفاق مع ما كان يوصف بـ«المجلس الرئاسى الليبى». وهنا، تكون العودة إلى ذلك البيان الذى أصدره ما كان يوصف بالمجلس الرئاسى، لنتوقف أمام تفاخره بـ«عملية البنيان المرصوص» التى زعم أنها كانت «ضد تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة سرت»، وأنها تمكنت من القضاء عليه فى زمن قياسى، بينما يؤكد الواقع أن تلك العملية لم تكن غير حلقة من حلقات مسلسل العمالة: عمالة السراج لتركيا وقطر ولتنظيم الإخوان.

الواقع يؤكد أن وفدًا من ميليشيات «البنيان المرصوص» زار الدوحة، فى ١٣ أغسطس ٢٠١٧، والتقى «الفتى تميم» وقدم له الشكر وأهداه درع «الشكر والعرفان». وطبقًا لما ذكره تقرير لوكالة الأنباء القطرية، وقتها، فقد التقى ذلك الوفد وزير شئون الدفاع القطرى، بحضور رئيس أركان القوات المسلحة القطرية. كما عرفنا من قناة «النبأ» الليبية، الممولة قطريًا، أن ذلك الوفد كان مكونًا من ٢٣ شخصًا برئاسة قائد عمليات تلك الميليشيات، وأنه «أعرب عن تقديره لجهود الدوحة وموافقتها على كل طلباته دون تردد». وعرفنا أيضًا أن وزارة الدفاع القطرية وافقت على تدريب عناصر تلك الميليشيات فى قطر.

ما جاء بالوثيقة اليونانية، يؤكد ما سبق أن تداولته أوساط سياسية تركية عن شبهات تربح فى الأسلحة التى تنتجها شركة صهر الرئيس التركى. والأهم، هو أنه يكشف بوضوح عن بلاهة غلمان أردوغان: فايز السراج.. والعائلة الضالة التى تحكم قطر بالوكالة.

