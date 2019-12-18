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سياسي

نائب: توصيات منتدى الشباب ستكون محل تطبيق على أرض الواقع

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:26 م
نافع هيكل
نافع هيكل
أشرف لاشين
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أشاد نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالتوصيات والقرارات الصادرة عن منتدى شباب العالم الذي انعقد برعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمدينة شرم الشيخ، معتبرًا إياها خارطة طريق لمستقبل الشباب في العالم.

وقال هيكل، في بيان الأربعاء، إن الجميع لمس تطبيق توصيات المنتدي بنسختيه الأولي والثانية، ومن ثم لا خلاف على أنها ستكون محل تطبيق على أرض الواقع، وهو ما يؤكد جدية الدولة المصرية نحو الحوار وقبول الآخر من خلال النقاش الفعال والبناء، الذي يستهدف الصالح العام على لمستويين المحلي والدولي وأيضا محيطينا الإقليمي والإفريقي.

أشار نائب مستقبل وطن إلى أن المرأة العربية والإفريقية لاقت الاهتمام الكبير الذي تلقاه المرأة المصرية ورؤية القيادة السياسية نحوها، وذلك بتضمن التوصيات إنشاء منصة إلكترونية عربية إفريقية للمرأة، تشمل مكتبة رقمية لكل الدراسات والأوراق البحثية والتقارير الخاصة بالمرأة، وإبراز المبادرات النسائية الناجحة وتعميمها ودعم سبل تمويلها، مطالبًا الجميع بالإسراع في تنفيذ توصيات وقرارات المنتدى.

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