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مصطفى أبوزيد: نجاح منتدى شباب العالم رسالة للعالم عن قوة مصر

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:26 م
الدكتور مصطفى أبو
الدكتور مصطفى أبو زيد
رباب الأهواني
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قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن منتدى شباب العالم يدعو للفخر والإعزاز بقدرة الدولة المصرية في تنظيم حدث يضم 7 آلاف شاب من مختلف دول العالم ويكون قادرًا على تفعيل منصة حوارية تشاركية لتبادل الأفكار والرؤى وتعميق الأفكار الإبداعية وإظهار النماذج الملهمة من جميع أنحاء العالم.

وأضاف مصطفى أبوزيد، خلال حواره ببرنامج "اليوم" المُذاع على فضائية "dmc"، أن منتدى شباب العالم أعطى رسالة للعالم أن مصر آمنة ومستقرة ولديها القدرة والإمكانيات التي تستطيع من خلالها تنظيم أكبر المنتديات الاقتصادية سواء السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية.

وأوضح أن هذا يساعد كثيرًا في توجه الدولة نحو دفع حركة الاقتصاد المصري خاصة في قطاع السياحة، حيث إنه خلال انعقاد منتدى شباب العالم ومنتدى أسوان للتنمية والسلام أصبحت مصر محط أنظار العالم من خلال تلك الفعاليات.

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