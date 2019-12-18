السعدني: الدولة تسعى لتحويل توصيات منتدى الشباب إلى واقع

أشاد علاء السعدني، أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، بتوصيات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، والذي عقد بمدينة السلام شرم الشيخ خلال حفل الختام.



أضاف السعدني، خلال بيان الأربعاء، أن حجم التوصيات التي صدرت عن منتدى شباب العالم منذ انطلاقه تؤكد أنه لا تقتصر طبيعته على مجرد الانعقاد فقط وإنما تلقى توصياته حرصا من الدولة على تحويلها إلى واقع وتنبثق عنها مساهمات ومبادرات دولية، حيث تعرض اللجنة المنظمة هذه التوصيات في المنابر الدولية المعنية بالشباب وقضاياه ودعوة حكومات العالم إلى تبنيها.



وأوضح أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية، أن المنتدى أصبح منصة حوارية عالمية يصقل فيها الشباب مهاراته ويتشاركون فيها الخبرات والثقافات المختلفة، خاصة أن الأجندة الموضوعة لجلسات الحوار وورش العمل الخاصة به تناقش قضايا عصرية تهم الشباب والمجتمعات العصرية مثل موضوعات الأمن الغذائى، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعى، وتمكين المرأة، والفن والسينما، وهى الموضوعات التى تناولها المنتدى هذا العام.