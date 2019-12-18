رئيس حكومة المغرب يترأس وفد بلاده للاجتماع مع فرنسا غدًا

يترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، وفد بلاده المشارك في الدورة الرابعة عشرة للاجتماع رفيع المستوى مع فرنسا، الذي تستضيفه باريس يوم غد الخميس.



وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن العثماني سيجري بالمناسبة، مباحثات مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فليب، كما سيشرف الطرفان على التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين قطاعات وزارية من البلدين.



ويضم الوفد المغربي، إلى جانب العثماني، عددا من الوزراء في حكومة العثماني.

