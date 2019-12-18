رئيس وزراء كندا: سنكون آخر من يصدق على اتفاقية التجارة الحرة

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم، أن بلاده قد تكون آخر دول أمريكا الشمالية الثلاث التي تصدق على اتفاق التجارة الحرة الجديد، مشيرا إلى أن خطته لمطابقة الجدول الزمني للولايات المتحدة للتصديق على الاتفاقية قد فشلت.



واتفقت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الأسبوع الماضي على تعديل الشروط الخاصة باتفاق التجارة الحرة لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية لعام 1994 "نافتا".



وصدقت المكسيك بالفعل على الصفقة وسينظر مجلس النواب الأمريكي في تشريع يوم الخميس لتنفيذ الاتفاقية. ووافقت لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب على الاتفاقية المعدلة بالتصويت يوم الثلاثاء.



غير أن المشرعين الكنديين لم يعودوا من عطلة الشتاء حتى 27 يناير، وخسر الليبراليون أغلبيتهم في انتخابات أكتوبر، ويجب عليهم العمل عن كثب مع أحزاب المعارضة لإقرار التشريعات.



وقال ترودو لقناة "سيتي تي في" في تورنتو "ربما نكون - بسبب التقويم البرلماني الخاص بنا - آخر الأطراف التي نصدق عليها، لذا سيتعين علينا محاولة الوصول إليها بأسرع ما يمكن"، وأضاف ترودو إنه واثق إلى حد معقول من أن حكومته سوف تجد ما يكفي من الأصوات للموافقة على المعاهدة.