افتتاح مركز "رؤية لذوي الإعاقة البصرية" بقنا

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مركز "رؤية لذوي الإعاقة البصرية"، الخاص بتقديم الخدمات التعليمية للطلاب المكفوفين في المراحل التعليمية المختلفة، في حضور كل من الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور مصطفى سلامة مدير التسويق بشركة ابن سينا فارما للأدوية، والدكتور رأفت دنيا مدير إدارة النزاهة والالتزام بشركة ابن سينا وخالد عمران مدير مؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر وسحر شنيف رئيس مجلس جمعية صحبة الخير.



وأكد محافظ قنا على أن المركز يعد إضافة جديدة للخدمات التي تقدمها المحافظة لأبنائها من ذوي الهمم.. لافتا إلى أن المركز يهدف إلي تيسير العملية التعليمية على الطلاب بمختلف مراحلهم التعليمية، كما أنه يقدم خدماته لأبنائنا المكفوفين في مواصلة مسيرتهم التعليمية في حصوله على درجتيّ الماجستير والدكتوراه عن طريق تحويل المواد العلمية غير المتاحة للمكفوفين إلى الطريقة التي تتناسب مع ظروفهم "برايل".



وقدم المحافظ شكره لشركة ابن سينا فارما للأدوية ومؤسسة مصر الخير وجمعية صحبة الخير على ما يبذلونه من جهود في خدمة المواطن القنائي، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع أجهزة المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن المجتمع المدني شريك أساسي للحكومة في عملية التنمية في مختلف القطاعات للارتقاء بمصرنا الحبيبة.



وأضاف خالد عمران، أن المركز سوف يقدم حزمة من الخدمات لذوي الإعاقة البصرية حيث تم تجهيزه بمكتبة تتضمن عددا من المجلدات المكتوبة بطريقة برايل والمسموعة، بالإضافة إلى ما يقدمه من دورات تدريبية وتأهيلية سواء لطلاب المكفوفين أو القائمين عليهم من هيئة التدريس أو أسرهم حول آليات اندماج وطرق التعامل مع هذه الفئة، فضلا عن الأنشطة الترفيهية التي يقوم بها المركز.