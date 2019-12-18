5 مقترحات من رجال الأعمال للنهوض بالقطاع السياحى

أكدت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية القطاع السياحي للاقتصاد المحلي، مؤكدة أنه بدأ في الاتجاه الرقمي على كل المستويات، وأن مصر تمتلك مقاصد سياحية عظيمة.



واقترح محمد منتصر نائب رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية بالجمعية عدة حلول للنهوض بالقطاع السياحي وهم:



- ضرورة الاهتمام بعمل حملات تسويقية سياحية كبيرة تحت إشراف وزارة السياحة لإبراز الاستقرار الأمني بالبلاد.



- تخفيف الفوائد والقروض الضريبية على المنشآت السياحية.



- تطوير الموانئ البحرية والبرية وافتتاح المغلق منهما.



- استضافة مصر للبطولات الرياضية بجوائز ضخمة لاستقطاب الابطال الدوليين مثل رياضة التنس.



- ضرورة تقديم عروض على الرحلات من قبل الفنادق السياحية.