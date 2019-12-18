بينزي يطالب بدعم خطط توصيل المساعدات للمحتاجين في السودان

قال ديفيد بينزي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، إنه طلب من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، دعم خطط البرنامج لتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين.



وبحث البرهان مع بينزي، اليوم، الخطط المستقبلية للبرنامج في السودان، مشيدًا بالبرامج التي ينفذها في البلاد.



وأوضح بينزي، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن المباحثات مع رئيس مجلس السيادة، كانت مثمرة وناجحة، وتركزت حول الترتيبات الخاصة بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين.



وأضاف أن البرنامج يعمل في كل أنحاء السودان، ويقدم مساعداته للشرائح المحتاجة بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية، وتوجهاتهم السياسية وانتماءتهم الدينية.