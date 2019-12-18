خالد جلال لـ"الدستور": فخور بتكريم الرئيس السيسى

قال المخرج خالد جلال، إن الاستعداد لمسرحية "المحاكمة" أخذ وقتا كبيرا، وفخور بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتفاعله مع المسرحية.



وأضاف جلال "للدستور": "شارك في هذه المسرحية ٣١ ممثلًا مصريًا بينما يمثل فيه ١٦ أجنبيًا، كما فكرنا في زيادة عدد الجنسيات المشاركة بعد نجاح الزائر، لأن تنوع الثقافات أضاف للمسرحية الكثير، حيث تناولت قضايا الأطفال".



كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد كرم عددًا من الملهمين والناجحين وأصحاب قصص التحدى من كل دول العالم، فى حفل ختام منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ.