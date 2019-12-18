حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع العامل في الجيزة (صور)

شن حي شمال الجيزة حملة موسعة في شارع العامل الأول، لإزالة الإشغالات والمخالفات وتنظيف ورفع كفاءة الشوارع، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تحت إشراف اللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة وأسامة السقعان.



وأسفرت الحملة عن رفع كافة إشغالات الشوارع والكافيهات المخالفة وإيداعها بمخازن الحي وتحرير المحاضر اللازمة.



وشارك فى تنفيذ الحملة كل من أمير عباس ورمضان عمارة نواب رئيس الحي وممتاز صالح مدير اشغالات المنيرة الشرقية وحمدي عويس وكيل إدارة الإشغالات، ومجموعة كبيرة من رجال الإشغالات والمتابعة وشرطة المرافق بحي شمال الجيزة.



وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة شدد على رؤساء الأحياء والمدن بتكثيف الحملات الصباحية والمسائية والتعامل بكل حزم مع مخالفات المقاهي والباعة الجائلين.

