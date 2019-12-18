المرصد السوري: تركيا قصفت مواقع قوات سوريا الديمقراطية في الرقة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بأن المدفعية التركية قصفت، اليوم، مواقع انتشار قوات سورية الديمقراطية بمحيط منطقة "شركراك" شمال مدينة الرقة السورية.



وأوضح المرصد، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، أن القصف جاء عقب استهداف قوات سورية الديمقراطية لدبابة تركية بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها.



واندلعت اشتباكات -في وقت سابق- بين قوات النظام السوري من جانب، والفصائل الموالية لتركيا من جانب آخر، على محور قرية "السكرية" الواقعة بين شركراك وكنطرة بريف الرقة الشمالي، تترافق مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، ما أدى لسقوط خسائر بشرية في صفوف الطرفين.