انفجار سيارة بسبب معطر الهواء

رش سائق معطر هواء داخل سيارته في مدينة هاليفاكس بمقاطعة ويست يوركشير، وأشعل سيجارته، فدوى انفجار على الفور.



ويفيد موقع BBC News، بأن الحادث وقع، في سيارة Seat، فبعد أن رش السائق ملطف الهواء داخل صالون السيارة، ولع سيجارة، ما تسبب في احتراق المعطر ووقوع الانفجار.



وتطاير الزجاج الأمامي والنوافذ، وكانت قوة التفجير كافية لتحطيم زجاج المباني القريبة. وتمكن السائق من مغادرة السيارة مصابا بجروح طفيفة.

وقد أكد رجال الإطفاء وتحقيقات الشرطة أن سبب الانفجار هو سوء استخدام معطر الهواء.