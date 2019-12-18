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منتدى "التنمية البيئية لسيناء" بجامعة قناة السويس.. غدًا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:49 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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تنظم جامعة قناة السويس غدًا الخميس، بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة، منتدى "التنمية البيئية لسيناء.. خريطة رقمية ومستقبل اقتصادي"، تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور أحمد زكي حسين، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون والاشتراك مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD وشبكة العلوم والتكنولوجيا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا COSIMENA، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، ومعهد بحوث الموارد المائية بوزارة الري.

يرأس المنتدى الدكتور محمد الغوابي، أستاذ الجيولوجيا والبيئة غير المتفرغ بجامعة قناة السويس، ومقرر المنتدي، الدكتور كمال عودة غديف، أستاذ المياه والبيئة بجامعة قناة السويس.

وقال الدكتور كمال عودة غديف، أستاذ المياه والبيئة بجامعة قناة السويس، ومقرر المنتدى، إن المنتدى سوف يعرض أهم نتائج البحوث والمشروعات التطبيقية لجامعة قناة السويس بالأرقام في مجالات التنمية ومناقشة الفرص والتحديات للتطبيق مع الخبراء المحليين والدوليين مع الاهتمام بالجانب الاقتصادي وتحقيق الدخل من البيئة، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية تتضمن: موارد المياه، الثروة المحجرية والتعدين، النباتات المتوطنة والطبية والسياحة البيئة، مشيرًا إلى أن المنتدى يعقد بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء وكذلك الهيئات الوطنية العاملة على تنمية سيناء والبيئات الصحراوية المصرية للمساهمة في المشروعات القومية والتنمية لوطننا الحبيب مصر، والتأكيد على تميز جامعة قناة السويس في مجال التنمية البيئية والمشروعات المبتكرة لتنمية المناطق الصحراوية.

وأكد "غديف"، أن المنتدى يهدف إلى بحث فرص تحويل المشروعات التطبيقية إلى مشروعات تنفيذية، وحصر لموارد الطبيعية والفرص الاقتصادية في سيناء، وعرض نماذج لبعض المشروعات التنموية الناجحة في سيناء، وفرص واعدة لتطبيق بعض المشروعات الإنتاجية بسيناء، وتوثيق لأهم نتائج المشروعات البحثية التطبيقية التي قامت بها جامعة قناة السويس في سيناء.

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