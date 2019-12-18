"تركيا حاضنة الدواعش".. كيف جنّد أردوغان التنظيم الإرهابي في حربه على سوريا؟

عرضت فضائية "مداد نيوز"، السعودية تقريرًا يسلط الضوء على تصريحات قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والذي كشف دور تركيا الحقيقي في محاربة تنظيم داعش.

ولفت التقرير إلى أن قائد "قسد" أكد أن عناصر داعش قاتلوا بجانب الجيش التركي أثناء هجماته الأخيرة على مناطق شمال سوريا.

وأضاف عبدي في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن تركيا هي من سمحت بتمدد تنظيم داعش عبر التعاون معه وتجنيد عناصره ولم تقبل بشكل رسمي المشاركة في الحرب على التنظيم حتى عام 2015.

وأكد قائد قوات سوريا الديمقراطية أن نظام أردوغان تسبب في تهجير ملايين السوريين مرة بسبب دعمه للتنظيم في حربه على الدولة السورية، ومرة أخرى عبر محاربته الأكراد وتهجير سكان الشمال.

ووصف قائد قسد ما قامت به تركيا في شمال سوريا بعمليات التهجير والتطهير العرقي المنظمة.