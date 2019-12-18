التحفظ على محاميين للحكم غدًا في أشهر قضايا تزوير ببلبيس

قرر المستشار محمد الجمل رئيس محكمة جنايات بلبيس التحفظ على «عبدالحميد الحوفي» والسيد كامل للغد، حيث تقرر النطق بالحكم في أشهر قضايا الجنايات ببلبيس، والخاصة بتزوير 7 أحكام وشهادات من الجدول ثم تقديمها للمحكمة في قضايا أخرى للحصول على حكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها للمتهمين في قضايا البناء بدون ترخيص.



وكشفت الجلسة عن أن هذا الأسلوب هو المتبع بين كثيرين في بلبيس للحصول على تلك الأحكام ولم يكتشف إلاّ بسقوط المتهمين، حيث تسبب الخلاف بينهما وبين موظف بالجدول على السعر لقيامه بالإبلاغ عنهما وتقنين الإجراءات لضبطمهما متلبسين، لتكتشف جنايات بلبيس أسلوب المحامين في الحصول على أحكام لموكليهم بالتحايل والتزوير.