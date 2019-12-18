"مستقبل وطن" يواصل قوافله الغذائية المخفضة بالمنيا

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، فعاليات القوافل الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة، بعدد من المراكز بالمحافظة، تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم، تحت رعاية النائب علاء السبيعي، أمين الحزب بالمحافظة.



ونظم الحزب بمركز مغاغة قافلة غذائية بقرية العباسية، لبيع اللحوم والسلع الأساسية باسعار مخفضة، واشتملت القافلة على جميع المواد الغذائية، إضافة إلى اللحوم بكافة أنواعها، وبأسعار تتناسب والظروف الحالية للمواطن البسيط.



وفى بنى مزار، نظم الحزب قافلة غذائية بقرى وعزب المودة، وأبو جرج، وأبو جمعة، وصفظ ابو جرج، لبيع اللحوم والسلع الاساسية باسعار مخفضة، واشتملت القافلة على جميع المواد الغذائية، إضافة إلى اللحوم بكافة أنواعها، وبأسعار تتناسب والظروف الحالية للمواطن البسيط.



تأتي المبادرات في إطار توجيهات الحزب برئاسة أشرف رشاد بضرورة المشاركة المجتمعية لتحقيق الخدمة للمواطنين البسطاء، ومحاربة الغلاء وجشع التجار وتفعيلا لمبادرة "حياة كريمة"، والتى تستهدف ضمان حياة كريمة لغير القادرين، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.