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سياسي

بروتوكول تعاون بين "حماة الوطن" و"القومية لمحو الأمية"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:26 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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وقع حزب حماة الوطن بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، الأربعاء، برئاسة الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة بحضور الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب، وفي وجود أعضاء الهيئة العليا للحزب، وهذا من منطلق الدور المجتمعى للحزب لمواجهة مشكلات محو الأمية بمختلف محافظات الجمهورية.

تضمن البروتوكول بدء تجربة رائدة لمحو أمية المواطنين داخل الأحياء والقرى والنجوع بمحافظات الجمهورية إيمانًا من الحزب بدوره في خدمة المجتمع من خلال المشاركة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية التى تعد من الأهداف الرئيسية للحزب.

وأبدى الفريق جلال الهريدى، رئيس الحزب، سعادته بالتعاون مع أحد مؤسسات الدولة العريقة متمثلة في هيئة تعليم الكبار ودور الحزب لخدمة المواطن المصري البسيط وهو أهم دعائم الدولة المصرية ومساندة خطة التنمية المستدامة، والمستهدف منها القضاء على الأمية في مصر 2030، مؤكدًا تسخير جميع إمكانات الحزب لصالح الهيئة القومية لتعليم الكبار.

أضاف الهريدى أن الحزب يسهم بدور كبير في محو أمية أبناء الوطن، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب كوادر شبابية بالحزب للتدريس من خلال التنسيق مع رؤساء القطاعات بالهيئة القومية لتعلم الكبار بالمحافظات، إضافة إلى تشجيع الأهالي على إرسال ذويهم لمحو أميتهم، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة ستتولى توفير مستلزمات العملية التعليمية، واعتماد ومراجعة قوائم الدارسين، وإجراء الاختبارات النهائية لتخريجهم وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها الهيئة، ومنح شهادات اجتياز الاختبارات النهائية لهم، وكذا المتابعة الفنية والإدارية للفصول.

من ناحيته، أكد الدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الخطة الاستراتيجية الطموحة لمحو الأمية هدف من أهم أهداف التنمية المستدامة لخطة 2030 لتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة وأهدافها، موجها الشكر للفريق جلال الهريدى ولجميع قيادات وشباب وكوادر حزب حماة الوطن على هذه المبادرة.

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