ندوة تثقيفية عن مخاطر الإدمان في الإسماعيلية

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة أشرف رشاد، ندوة تثقيفية بالإسماعيلية عن مخاطر الإدمان.



يأتى ذلك في إطار الندوات التثقيفية عن الإدمان التي ينظمها الحزب، برعاية أحمد دندش أمين الحزب مركز الإسماعيلية، بحضور عدد من الأطباء وعلماء الأزهر الذين قدموا النصيحة عن مخاطر الإدمان ومدى تأثيره على الإنسان والأمراض التي يسببها وطرق الوقاية والعلاج.



وشددت الندوة فيها بأن تغطي مثل هذه الندوات كل أنحاء الإسماعيلية، كما لاقت الندوة قبول واستحسان أهالي قرية عين غصين وطالبوا بتكرار هذه الفعاليات.