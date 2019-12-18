"مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة أشرف رشاد، بمحافظة كفرالشيخ، قافلة طبية شاملة جميع التخصصات مجانية بمركز مطوبس تحت رعاية فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة بإشراف المحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم.



وقالت الدكتورة فريدة عبده، أمين الحزب بمركز مطوبس، إن القافلة أقيمت بالتنسيق مع مستشفى مطوبس المركزى ومديرية الصحة بكفرالشيخ وتخصصت فى أمراض الباطنة والأطفال حيث تم الكشف على أكثر من مائتي حالة، وإجراء التحاليل الطبية لهم وإعطائهم أدوية مجانية.



يأتي ذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية للمشاركة المجتمعية والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين لتحقيق التقدم والبناء.